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Происшествия

Избиение подростка в Оше. Стороны примирились

В Оше суд избрал меру пресечения мужчине, подозреваемому в избиении подростка во время драки, в виде домашнего ареста.

В УВД сообщили, что стороны примирились, а потерпевшая сторона подала встречное заявление.

пресс-службы УВД города Ош
Фото пресс-службы УВД города Ош. Подозреваемый

Напомним, уголовное дело было возбуждено после драки между подростками, видео которой распространилось в социальных сетях. Следствие установило, что ссора началась между подростками из-за возникших разногласий. По версии правоохранителей, в конфликт вмешался отец одного из участников — мужчина 1982 года рождения. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как он не пытается остановить драку, а наносит удары одному из подростков.

Уголовное дело расследуется по статье «Хулиганство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383152/
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