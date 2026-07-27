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Происшествия

Куда делись улики? В Таласе уничтожили сотни форелей и больше десятка птиц

Прокуратура Таласской области возбудила уголовное дело по факту незаконного уничтожения вещественных доказательств.

Проверка прошла в региональном управлении Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. По данным надзорного органа, ответственные должностные лица уничтожили изъятые по делам о правонарушениях вещественные доказательства.

Речь о 301 экземпляре форели, 17 кекликах, одном уларе и 26,31 килограмма корней растения эндик.

Уголовное дело возбудили по статье 337  «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Следствие продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383144/
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