Куда делись улики? В Таласе уничтожили сотни форелей и больше десятка птиц

Прокуратура Таласской области возбудила уголовное дело по факту незаконного уничтожения вещественных доказательств.
Проверка прошла в региональном управлении Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора. По данным надзорного органа, ответственные должностные лица уничтожили изъятые по делам о правонарушениях вещественные доказательства.
Речь о 301 экземпляре форели, 17 кекликах, одном уларе и 26,31 килограмма корней растения эндик.
Уголовное дело возбудили по статье 337 «Злоупотребление должностным положением» УК КР. Следствие продолжается.