В Оше задержали предполагаемых сбытчиков афганского гашиша

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Кыргызстана пресекли деятельность преступной группы, занимавшейся сбытом афганского гашиша в Оше. По подозрению в незаконном обороте наркотиков задержаны два человека.

Как сообщили в МВД, в июле 2026 года при попытке сбыта крупной партии гашиша был задержан 31-летний гражданин А.М. В ходе дальнейших оперативно-разыскных мероприятий правоохранители установили его предполагаемого сообщника — 51-летнего жителя Оша М.М., который, по версии следствия, регулярно снабжал задержанного наркотиками.

Во время неотложного обыска по месту жительства второго подозреваемого сотрудники милиции обнаружили и изъяли крупную партию гашиша афганского происхождения.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

В МВД сообщили, что оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Правоохранители устанавливают других возможных участников преступной группы и каналы поставки наркотических средств.