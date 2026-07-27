Пьяный мужчина устроил конфликт на золотом руднике

Милиция начала проверку после распространения в социальных сетях видео, снятого на золотом месторождении в Ат-Башинском районе. Об этом сообщили в УВД Нарынской области.

По данным ведомства, факт зарегистрировали 26 июля. Установлено, что на месторождении в урочище Балык-Суу Ак-Моюнского айыльного аймака работает ОсОО «Шах-Тал». Компания ведет деятельность на основании лицензии на пользование недрами.

Предварительно установлено, что 25 июля гражданин И.Б. приехал на территорию карьера, вступил в конфликт с работниками и снял происходящее на телефон. Позже видео распространилось в социальных сетях.

Во время проверки мужчина признал, что записал ролик на эмоциях, использовал некорректные выражения в адрес сотрудников, и принес извинения. Медицинское освидетельствование показало, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Для правовой оценки его высказываний и действий назначена судебно-лингвистическая экспертиза.

Кроме того, отдельно зарегистрирован материал по факту возможного управления автомобилем в нетрезвом состоянии. Проверку проводят сотрудники службы безопасности дорожного движения Ат-Башинского РОВД.

Разбирательство продолжается. По его итогам будет принято процессуальное решение.