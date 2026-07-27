Штраф 80 тысяч не остановил: за месяц поймали 1,5 тысячи пьяных водителей

За первый месяц после ужесточения наказания в Кыргызстане выявили более 1,5 тысячи водителей, управлявших автомобилем в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
Новые меры действуют с 20 июня. Теперь за вождение в нетрезвом виде предусмотрены штраф в размере 80 тысяч сомов и лишение водительских прав на два года.
В МВД отметили, что тяжелые аварии с большим числом погибших чаще всего происходят из-за пьяного вождения, выезда на встречную полосу и превышения скорости.
В ведомстве призвали водителей не садиться за руль после употребления алкоголя, поскольку такие действия угрожают жизни пассажиров, пешеходов и других участников движения.