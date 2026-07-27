Призывал к митингу. МВД обвинило задержанного в дополнительных преступлениях

В деле мужчины, задержанного в Бишкеке по делу о призывах к массовым беспорядкам, выявили новые эпизоды противоправной деятельности.
По данным МВД, установлено не менее четырех эпизодов, произошедших в 2025-2026 годах — подозреваемый снимал на видео применение физического насилия в отношении граждан.
Как сообщили в ведомстве, потерпевших избивали, унижали их честь и достоинство, а также принуждали к публичным извинениям. По трем эпизодам личности потерпевших уже установлены, с ними проводятся необходимые следственные действия. По еще одному факту правоохранители устанавливают личность потерпевшей и обстоятельства произошедшего.
Расследование уголовного дела продолжается. Напомним, ранее сотрудники органов внутренних дел задержали гражданина О.А., 2003 года рождения, который, по версии следствия, через социальные сети распространял призывы к организации незаконного митинга и массовых беспорядков. По этому факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 278 «Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами» УК КР.