Призывал к митингу. МВД обвинило задержанного в дополнительных преступлениях

В деле мужчины, задержанного в Бишкеке по делу о призывах к массовым беспорядкам, выявили новые эпизоды противоправной деятельности.

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По данным МВД, установлено не менее четырех эпизодов, произошедших в 2025-2026 годах — подозреваемый снимал на видео применение физического насилия в отношении граждан.

Как сообщили в ведомстве, потерпевших избивали, унижали их честь и достоинство, а также принуждали к публичным извинениям. По трем эпизодам личности потерпевших уже установлены, с ними проводятся необходимые следственные действия. По еще одному факту правоохранители устанавливают личность потерпевшей и обстоятельства произошедшего.