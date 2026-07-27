Эскалация. Украина атаковала иранское торговое судно в Каспийском море

Тегеран обвинил Украину в нанесении удара по торговому судну в акватории Каспийского моря. По данным Министерства иностранных дел Ирана, инцидент привел к взрыву на борту.

Фото СМИ. Тегеран обвинил Украину в нанесении удара по торговому судну в акватории Каспийского моря

В результате происшествия погиб 1 член экипажа, еще 1 человек получил ранения. Название судна и его принадлежность иранская сторона не называет.

Власти ИРИ заявили, что произошедшее является нарушением статьи 2 Устава ООН, которая запрещает применение силы в международных отношениях. В связи с инцидентом в МИД Ирана вызван Временный Поверенный в делах Украины. Ему вручена нота протеста.

Иранские власти утверждают, что Киев признал причастность к атаке, и назвали действия Украины «враждебным курсом» в отношении Тегерана. В ведомстве подчеркнули, что страна намерена защищать свои интересы и обеспечивать национальную безопасность.

Киев пока не прокомментировал инцидент.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи провел телефонный разговор с главой евродипломатии Каей Каллас и призвал ООН и ЕС отреагировать на атаку.

«Аббас Аракчи и глава внешней политики Евросоюза обсудили региональные события по телефону. В ходе телефонного разговора Аббас Аракчи решительно осудил атаку Украины на иранское коммерческое судно в Каспийском море. Он призвал Совет Безопасности ООН, Европейский союз и международное сообщество дать произошедшему жесткую оценку, а также потребовал привлечь к ответственности как исполнителей нападения, так и тех, кто за ним стоит.

Кроме того, стороны обсудили ситуацию в Персидском заливе и Ормузском проливе после ответных действий Вооруженных сил Ирана на американские удары. Собеседники подчеркнули, что для снижения напряженности необходимо активизировать дипломатические усилия», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства ИРИ.

Фото из архива. Верховный лидер Ирана Муджтаба Хаменеи

Высшее руководство Ирана назвало условие для перемирия с США. Аятолла Муджтаба Хаменеи сделал заявление.

Тегеран подтвердил неизменность стратегического курса на поддержку ливанского движения «Хезболла» и назвал полное прекращение израильской агрессии ключевым условием любого соглашения с Соединенными Штатами, говорится в тексте заявления верховного лидера ИРИ.

«Исламская Республика Иран в соответствии со стратегической линией верховного лидера революции аятоллы Али Хаменеи определяет защиту этих мужественных ополченцев как свой стратегический курс. Сохранение территориальной целостности Ливана и полное, безусловное прекращение агрессии сионистского режима зафиксированы в качестве первого условия проекта соглашения о прекращении навязанной войны с агрессором в лице США», — подчеркивается в документе.

В обращении также отмечается, что в условиях нынешней эскалации «вооруженное сопротивление остается единственным путем противостояния политике Штатов и Израиля в регионе».

Накануне официальный представитель армии Ирана Мохаммад Акраминия сообщил, что Вооруженные силы страны прекратили наносить ответные удары по военным объектам США на Ближнем Востоке после остановки американских атак по территории ИРИ.

Очередной виток эскалации между Соединенными Штатами и Ираном начался 8 июля. Почти две недели ежедневно американские военные наносили удары по объектам в ИРИ. В ответ Тегеран начал наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке, расположенным в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Омане.

24 июля стороны прекратили обмен ударами.

Фото из архива. Иран ранее заявил об ударах по комплексам Patriot на базах США на Ближнем Востоке

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн на недавнем совещании с главой государства Дональдом Трампом выразили обеспокоенность возможной эскалацией конфликта с Ираном и сокращением запасов боеприпасов, сообщает CNN. По данным телеканала, Кейн обратил внимание на состояние американских арсеналов и возможные негативные последствия дальнейшей эскалации. CNN отмечает, что тема запасов вооружений была одной из ключевых на последнем совещании военного руководства с Трампом в пятницу. Как напоминает телеканал, еще до начала войны Дэн Кейн и другие высокопоставленные военные предупреждали президента, что затяжная военная кампания может негативно сказаться на запасах вооружений Соединенных Штатов.