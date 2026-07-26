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Происшествия

В Берлине машина въехала в толпу, которая пришла на ЛГБТ-парад: один погиб

По меньшей мере 1 человек погиб и 14 пострадали при наезде автомобиля на людей в районе прайда в Берлине. Об этом сообщает Bild.

Отмечается, что в результате наезда машины на людей в районе Тиргартена — большого парка в центре Берлина за Бранденбургскими воротами — пострадали не менее 15 человек, один из них умер. Состояние нескольких пострадавших оценивается как угрожающее жизни.

По данным полиции, белый автомобиль сбил несколько человек, после чего врезался в дерево. Водитель скрылся. Район оцеплен, в поисках подозреваемого задействованы спецподразделения. Личность водителя и его возможные мотивы пока не известны. Предполагаемая машина — белый минивэн, возможно, Citroën. Ее обнаружили в районе аллеи Ahornsteig. Водитель скрылся, его ищут с привлечением полицейского вертолета.

Берлинский Christopher Street Day (CSD) — ежегодное шествие в поддержку прав ЛГБТ. В этом году его пришлось завершить досрочно. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/383037/
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