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Происшествия

Таксиста под наркотиками поймали на Иссык-Куле во время рейда

В Иссык-Кульском районе во время рейда «Опасный груз» сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения выявили водителя такси, управлявшего автомобилем под воздействием наркотиков.

По итогам проверки в отношении водителя составили протокол. В соответствии с законодательством Кыргызстана его оштрафовали на 87,5 тысячи сомов.

В ГУОБДД напомнили, что управление транспортом в состоянии наркотического или иного опьянения представляет серьезную угрозу для жизни и безопасности всех участников дорожного движения. Ведомство призвало водителей строго соблюдать Правила дорожного движения и не садиться за руль после употребления наркотических веществ.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382960/
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