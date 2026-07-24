18:44, 24 июля 2026, Бишкек - 24.kg, Григорий ПРУТКОВ
Таксиста под наркотиками поймали на Иссык-Куле во время рейда
18:44, 24 июля 2026, Бишкек - 24.kg, Григорий ПРУТКОВ
В Иссык-Кульском районе во время рейда «Опасный груз» сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения выявили водителя такси, управлявшего автомобилем под воздействием наркотиков.
По итогам проверки в отношении водителя составили протокол. В соответствии с законодательством Кыргызстана его оштрафовали на 87,5 тысячи сомов.
В ГУОБДД напомнили, что управление транспортом в состоянии наркотического или иного опьянения представляет серьезную угрозу для жизни и безопасности всех участников дорожного движения. Ведомство призвало водителей строго соблюдать Правила дорожного движения и не садиться за руль после употребления наркотических веществ.