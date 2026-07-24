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Происшествия

В Чолпон-Ате задержали пьяного водителя, лишенного водительских прав

В Чолпон-Ате задержали водителя автомобиля, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее лишенным водительских прав.

По данным ГУОБДД, автомобиль Toyota Levin остановили во время рейдовых мероприятий. При проверке водитель отказался предъявить документы, вел себя агрессивно и не выполнил законные требования сотрудников милиции.

В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина ранее был лишен права управления транспортными средствами. Кроме того, у него отсутствовало свидетельство о регистрации автомобиля.

Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщается, что в отношении нарушителя составлены административные протоколы. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382916/
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