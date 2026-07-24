В Чолпон-Ате задержали пьяного водителя, лишенного водительских прав

В Чолпон-Ате задержали водителя автомобиля, который управлял машиной в состоянии алкогольного опьянения, будучи ранее лишенным водительских прав.
По данным ГУОБДД, автомобиль Toyota Levin остановили во время рейдовых мероприятий. При проверке водитель отказался предъявить документы, вел себя агрессивно и не выполнил законные требования сотрудников милиции.
В ходе разбирательства выяснилось, что мужчина ранее был лишен права управления транспортными средствами. Кроме того, у него отсутствовало свидетельство о регистрации автомобиля.
Сообщается, что в отношении нарушителя составлены административные протоколы. Автомобиль водворен на специализированную штрафную стоянку.