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Происшествия

В Кыргызстане за полгода зафиксировали 348 сходов селей. Погибли восемь человек

В Кыргызстане за первое полугодие 2026 года зафиксировали 348 случаев схода селей. 78 процентов их них пришлись на южные регионы страны.

По данным начальника Управления оперативного реагирования МЧС Кубаныча Темирбек уулу, количество селевых явлений в этом году значительно выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2025 году за первые шесть месяцев зарегистрировали около 70 случаев, что в пять раз меньше нынешних показателей.

24.kg
Фото 24.kg. Данные по селям и их последствиям в Кыргызстане за 2026 год

Стихийные явления привели к повреждению 2 тысяч 484 объектов. Среди них около 180 жилых домов, более 100 километров дорог, 45 мостов и 55 опор линий электропередачи. Предварительный материальный ущерб оценивается в 399,9 миллиона сомов.

Сообщается, что в результате схода селей погибли восемь человек, еще трое получили травмы. Из опасных зон были эвакуированы 236 жителей. 

Кубаныч Темирбек уулу также пояснил, что селевые потоки подразделяются на четыре степени опасности в зависимости от объема воды. К первой степени относятся наиболее мощные потоки с расходом воды более 1 тысячи кубометров в секунду. Ко второй — от 100 до 1 тысячи кубометров в секунду, к третьей — от 10 до 100 кубометров, а к четвертой — менее 10 кубометров в секунду.

Большинство зарегистрированных в этом году селей относятся к четвертой степени опасности. Реже фиксировались потоки второй степени.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382903/
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