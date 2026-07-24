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Происшествия
Сюжет: Ситуация вокруг Украины

Украина атаковала склады Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Склады Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области загорелись после атаки украинских беспилотников. В результате происшествия пострадали три человека, сообщили зарубежные СМИ.

По данным российских властей, возгорание произошло на складе в деревне Новосаратовке Всеволожского района Ленинградской области. По словам губернатора Александра Дрозденко, в результате происшествия пострадали три человека, их госпитализировали.

В пресс-службе компании заявили, что пострадавших среди сотрудников в Санкт-Петербурге и Ленинградской области нет. По данным маркетплейса, людей заранее эвакуировали, они в безопасности.

Сообщается о пожарах на логистических объектах Wildberries в Шушарах и промзоне «Уткина Заводь». В Wildberries заявили о временной приостановке работы складов.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что под атаку попали объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. Здесь расположен логистический комплекс Wildberries в Шушарах.

Кроме того, по данным СМИ, обрушилась часть конструкции склада птицефабрики «Северная» в поселке Синявино после попадания беспилотника. По последней информации, над регионом сбили 50 дронов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382876/
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