В Узгенском районе мужчины отказались платить за счет и избили женщину в кафе

В Узгенском районе двое мужчин устроили конфликт в одном из кафе и избили администратора заведения.

По данным УВД Ошской области, сообщение о драке поступило в Узгенский РОВД 22 июля. Инцидент произошел в ночь с 21 на 22 июля около 02.20 в кафе возле Пивзавода в селе Дон-Булак.

Предварительно установлено, что двое посетителей, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, отказались оплачивать счет и устроили конфликт. В ходе ссоры они избили администратора кафе, 42-летнюю женщину А.К.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как мужчины наносят ей удары и тянут за волосы.

Пострадавшей назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления степени полученных травм. Личности участников инцидента установлены, следственные действия продолжаются.

Дочь пострадавшей заявила в соцсетях, что в результате избиения у женщины сломаны обе руки и она сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.