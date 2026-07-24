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Происшествия

Избиение женщины и ребенка в Оше попало на видео. Милиция начала проверку

В УВД города Ош начали проверку после распространения в соцсетях видео с фактом семейного насилия. 

23 июля в Instagram-аккаунте пользователя юриста Адилета Мерканова было опубликовано видео, на котором, как утверждалось, запечатлен факт семейного насилия в одном из сел города Ош.

В ходе проверки милиция установила личности людей, запечатленных на видео. Ими оказались жители Оша: мужчина Т.Ж., 1990 года рождения, его супруга Д.А., 1996 года рождения, и их сын, 2020 года рождения.

Также выяснилось, что видео, опубликованное в социальных сетях 23 июля 2026 года, было снято 22 декабря 2023 года.

пресс-службы УВД города Ош
Фото пресс-службы УВД города Ош. Мужчину доставили на следствие

В настоящее время супруги совместно не проживают. Жена отказалась писать заявление в милицию.

Несмотря на это, для полного и объективного выяснения всех обстоятельств проводится дальнейшая проверка в отношении Т.Ж.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382867/
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