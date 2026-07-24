Избиение женщины и ребенка в Оше попало на видео. Милиция начала проверку

В УВД города Ош начали проверку после распространения в соцсетях видео с фактом семейного насилия.
23 июля в Instagram-аккаунте пользователя юриста Адилета Мерканова было опубликовано видео, на котором, как утверждалось, запечатлен факт семейного насилия в одном из сел города Ош.
Также выяснилось, что видео, опубликованное в социальных сетях 23 июля 2026 года, было снято 22 декабря 2023 года.
В настоящее время супруги совместно не проживают. Жена отказалась писать заявление в милицию.
Несмотря на это, для полного и объективного выяснения всех обстоятельств проводится дальнейшая проверка в отношении Т.Ж.