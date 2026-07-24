В Бишкеке скончался сотрудник СГО. До этого его избили на Иссык-Куле

Сотрудник Службы государственной охраны, который умер 29 июня после потери сознания на службе в Бишкеке, ранее был избит в Иссык-Кульской области. По подозрению в нападении задержаны пятеро подозреваемых.

По данным УВД региона, 29 июня в реанимации Национального центра кардиологии и терапии имени Мирсаида Миррахимова умер 23-летний Ж.Т., работавший охранником в СГО. По предварительным сведениям, утром того же дня во время служебного построения он внезапно потерял сознание и упал. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спасти его не удалось.

Сообщается, что при внешнем осмотре тела видимых тяжелых травм не обнаружили, однако на груди были зафиксированы синяки и ссадины. Для установления причины смерти назначили судебно-медицинскую экспертизу.

Позже, 22 июля, в милицию Ак-Суйского района обратился брат погибшего. Он сообщил, что в ночь с 11 на 12 июня Ж.Т. избили неизвестные, когда тот приехал к своей девушке в одно из сел Ак-Суйского района. После случившегося молодой человек никому не рассказал о произошедшем, уехал работать в Бишкек, а спустя две недели скончался.

В ходе проверки сотрудники милиции установили личности предполагаемых участников избиения. Ими оказались жители Ак-Суйского района Ч.С., Д.Н., С.Н., Б.А. и И.А.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР. Все подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания.

23 июля Ак-Суйский районный суд избрал двум подозреваемым 2010 года рождения меру пресечения в виде домашнего ареста. Вопрос об избрании меры пресечения в отношении остальных троих фигурантов рассматривается сегодня.

Следствие продолжается. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.