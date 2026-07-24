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Происшествия

Блэкаут. В ночь на пятницу практически вся Грузия осталась без света

В ночь на пятницу практически вся Грузия осталась без света. Об этом сообщает местный телеканал 1tv.

Отмечается, что в зону блэкаута попала большая часть страны, в том числе столица. Об отключении электроэнергии сообщают жители Батуми, регионов Гурия, Самегрело, Рача, Душети. В центре Тбилиси не работают светофоры и уличное освещение.

иллюстративное
Фото иллюстративное. В ночь на пятницу практически вся Грузия осталась без света

Что стало причиной масштабного сбоя, пока неизвестно. Местные СМИ высказывают предположения, что могла произойти авария на одной из электростанций.

В пресс-службе Государственной электросистемы страны уточнили: «Сегодня, приблизительно в 00:10 по местному времени, по всей стране произошло отключение электроэнергии. В настоящее время ведутся восстановительные работы».

Уже удалось частично вернуть свет в регионе Мцхета-Мтианети и в большей части Тбилиси. Подача электроэнергии потребителям будет возобновляться поэтапно в кратчайшие сроки, уточнили местные власти.

Напомним, в Кыргызстане тоже происходили блэкауты — 17 июля массовое отключение электроэнергии стало как минимум третьим крупным аварийным сбоем в Бишкеке и Чуйской области за последние два года и вторым заметным отключением с начала 2026 года.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382832/
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