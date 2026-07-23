Экс-депутат Шаирбек Ташиев, в отношении которого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу, по-прежнему содержится в изоляторе временного содержания (ИВС) ГУВД Бишкека. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства внутренних дел Кыргызстана Султан Макилов в комментарии «Азаттыку».

По словам Макилова, следственные действия по делу продолжаются, Ташиева продолжают допрашивать. После завершения необходимых процессуальных мероприятий он будет этапирован в следственный изолятор (СИЗО).

Сам экс-депутат, а также его адвокат и родственники пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, Шаирбека Ташиева задержали 1 апреля. Основанием для уголовного преследования послужило расследование Налоговой службы, раскрывшей масштабные хищения с 2021 по 2025 год в ОАО «Кыргызнефтегаз». Согласно материалам дела, государственная компания понесла ущерб на сумму более 4 миллиардов сомов из-за внедрения серых посреднических схем и сомнительного списания сырья. Анализ финансовых операций выявил три канала вывода прибыли в пользу частных структур, которые следствие связывает с близким окружением бывшего руководства ГКНБ.

Ранее Первомайский районный суд столицы заключил под стражу четырех фигурантов уголовного дела о коррупции в ОАО «Кыргызнефтегаз» до 16 мая 2026-го. В СИЗО-1 отправили бывшего председателя правления Н.Н., его заместителя и руководителей связанных частных фирм. В рамках этого же дела сотрудники МВД задержали бывшего главу Нацбанка Мелиса Тургунбаева, однако позже Бишкекский городской суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.