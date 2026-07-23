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Происшествия

Пятилетний ребенок пострадал в ДТП в Бишкеке. Его сбили на пешеходном переходе

В Бишкеке на пешеходном переходе сбили несовершеннолетнего ребенка.

В Центре экстренной медицины рассказали 24.kg, что ребенка в возрасте пяти лет госпитализировали в Городскую детскую клиническую больницу скорой медицинской помощи. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга. По словам медсотрудников, в момент ДТП ребенок находился рядом с бабушкой.

В ГУОБДД МВД сообщили, что подробности происшествия будут озвучены после выяснения всех обстоятельств ДТП.

из интернета
Фото из интернета. В Бишкеке на пешеходном переходе сбили пятилетнего ребенка

На опубликованной с места происшествия фотографии видно, что возле пешеходного перехода припаркован автомобиль. Согласно Правилам дорожного движения, остановка и стоянка транспортных средств запрещены ближе чем за пять метров перед пешеходным переходом, однако это требование, как отмечают очевидцы, нарушается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382780/
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