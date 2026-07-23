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Аудит Счетной палаты. В Минсельхозе выявили нарушения на 700 миллионов сомов

Счетная палата Кыргызской Республики завершила аудит соответствия исполнения бюджета в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, а также в его ведомственных и территориальных подразделениях за 2025 год.

По результатам проверки выявлены финансовые нарушения и недостатки на общую сумму 722 миллиона 908,6 тысячи сомов. В результате принятых мер из подлежащих восстановлению 614,8 миллиона сомов в бюджет возвращено 560 миллионов 22,3 тысячи сомов и 3,8 тысячи долларов США.

В ходе аудита наиболее крупные нарушения были связаны с несвоевременным перечислением доходов в бюджет. В частности, в бюджет вовремя не поступили 535,2 миллиона сомов, полученные от платных услуг и управления имуществом, 29,3 миллиона сомов по обязательным платежам и 312,7 тысячи сомов штрафов. В ходе проверки подавляющая часть указанных доходов, а именно 532,9 миллиона сомов, была восстановлена в бюджет.

Кроме того, в министерстве обнаружены серьезные упущения во внутренней финансовой дисциплине.

Сверх нормы на заработную плату и другие выплаты сотрудникам было израсходовано 47,8 миллиона сомов, а излишки по товарно-материальным ценностям составили 7,7 миллиона сомов. Также ошибки в бухгалтерском учете и нарушения при учете дебиторской задолженности составили 42 миллиона сомов, а по завышению объемов строительно-монтажных работ выявили более 5 миллионов сомов, которые полностью возмещены в бюджет.

В рамках проектов государственных инвестиций зафиксированы нарушения на сумму 13,8 миллиона сомов, включая несоблюдение правил выполнения соглашений ЕАЭС.

По оценке специалистов результаты проверки свидетельствуют о слабом уровне внутреннего финансового контроля и бухгалтерского учета в министерстве и его территориальных структурах. Факты несвоевременного зачисления доходов в бюджет, а также перерасхода средств на заработную плату и товарные ресурсы указывают на необходимость срочного укрепления финансовой дисциплины и управления рисками в ведомстве.

По итогам аудита Счетная палата направила Министерству водного хозяйства, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности предписания и рекомендации, обязательные для исполнения, по полному устранению выявленных нарушений, взысканию оставшейся задолженности в бюджет и укреплению финансовой дисциплины.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382761/
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