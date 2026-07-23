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Происшествия

Счетная палата выявила финансовые нарушения в Государственной налоговой службе

Счетная палата Кыргызской Республики завершила аудит соответствия исполнения доходной части республиканского бюджета и бюджета самого ведомства в Государственной налоговой службе за 2025 год.

Результаты проверки показали наличие серьезных недостатков как в налоговом администрировании, так и в финансовой дисциплине учреждения.

В ходе аудита на основе деклараций, отчетов и счетов-фактур налогоплательщиков выявлен риск непоступления в бюджет налогов на сумму 11 миллиардов 559 миллионов сомов. В результате принятых мер из этой суммы было дополнительно начислено 3 миллиарда 211,3 миллиона сомов, и начата работа по их возврату в бюджет.

Кроме того, были обнаружены крупные нарушения во внутренней финансовой дисциплине и при проведении строительно-ремонтных работ. В частности, подрядчикам было необоснованно выплачено 82,9 миллиона сомов, объемы строительных работ были завышены на 31,6 миллиона сомов, а при текущем ремонте допущено излишнее начисление на 152 тысячи сомов. Также при начислении заработной платы из бюджета было переплачено 6 миллионов 80 тысяч сомов, а из-за некорректного ведения бухгалтерского учета балансовая стоимость зданий была занижена на 13,7 миллиона сомов.

По оценке специалистов, результаты проверки свидетельствуют о слабом внутреннем финансовом контроле в Налоговой службе и указывают на необходимость срочного усиления контроля за управлением рисками в налоговом администрировании.

По итогам аудита Счетная палата направила Государственной налоговой службе обязательные к исполнению предписание и рекомендации по устранению выявленных нарушений, повышению эффективности использования бюджетных средств и укреплению финансовой дисциплины.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382760/
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