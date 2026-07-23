Тонировка лобового стекла и неповиновение. В Чуйской области наказали водителя

В Чуйской области водителю выписали протокол за незаконную тонировку лобового и передних боковых стекол автомобиля, а также неповиновение требованиям сотрудников.

По данным ГУОБДД Чуйской области, за нарушение ему назначен штраф в размере 25 тысяч 500 сомов.

Согласно законодательству, управление автомобилем с тонировкой передних стекол без соответствующего разрешения, включая самодельные и промышленные покрытия, а также шторы или другие затемняющие материалы, влечет штраф для физических лиц в размере 200 расчетных показателей (20 тысяч сомов), для юридических лиц — 400 расчетных показателей (40 тысяч сомов).