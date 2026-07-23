Трагедия в роддоме Тонского района. 20-летняя девушка умерла после рождения сына

В Тонском районе Иссык-Кульской области 20-летняя девушка скончалась после рождения ребенка.

По данным Тонского РОВД, 22 июля в 13.25 из районной больницы поступило сообщение о смерти женщины 2006 года рождения.

По предварительным данным, ночью около 00.00 у женщины начались схватки. После этого она обратилась в родильное отделение районного центра общей врачебной практики.

Сообщается, что около 03.00 начался процесс родоразрешения, а в 07.05 женщина родила мальчика. Спустя некоторое время после этого ее состояние ухудшилось. Медики оказали необходимую помощь и провели операцию, однако женщина скончалась в 12.48.

Новорожденный ребенок, по информации милиции, находится под наблюдением медицинских работников.

По факту назначены экспертизы, проводятся опросы сотрудников медицинского учреждения. Досудебная проверка продолжается.