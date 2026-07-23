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Происшествия

В Бишкеке двух братьев ранили ножом после дорожного конфликта

В Бишкеке после конфликта на дороге двое братьев получили ножевые ранения. Об этом сообщили пострадавшие Сергей и Артем Мучкины.

По их словам, нападение произошло в ночь на 18 июля. Конфликт начался после того, как братья подали звуковой сигнал водителю автомобиля Jetour, перекрывшего полосу движения.

Пострадавшие утверждают, что после этого водитель и его пассажир начали преследовать их автомобиль, подрезать, угрожать и провоцировать ДТП. На одном из перекрестков мужчины вышли из машины и напали на братьев.

Артем Мучкин сообщил, что получил ножевое ранение в живот. Его брату Сергею, по словам заявителя, нанесли несколько ранений, в том числе в область грудной клетки и лица. Пострадавшему потребовалась экстренная операция, сейчас он остается в больнице.

В опубликованных заявлениях указано, что предполагаемых участников конфликта задержали и водворили в ИВС. Потерпевшие опасаются, что расследование могут затянуть, и просят обеспечить объективное рассмотрение дела.

В социальных сетях также распространяется информация о возможной принадлежности одного из задержанных к столичному бизнесу. Однако официального подтверждения этих сведений пока нет.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382716/
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