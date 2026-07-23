В Бишкеке двух братьев ранили ножом после дорожного конфликта

В Бишкеке после конфликта на дороге двое братьев получили ножевые ранения. Об этом сообщили пострадавшие Сергей и Артем Мучкины.
По их словам, нападение произошло в ночь на 18 июля. Конфликт начался после того, как братья подали звуковой сигнал водителю автомобиля Jetour, перекрывшего полосу движения.
Пострадавшие утверждают, что после этого водитель и его пассажир начали преследовать их автомобиль, подрезать, угрожать и провоцировать ДТП. На одном из перекрестков мужчины вышли из машины и напали на братьев.
В опубликованных заявлениях указано, что предполагаемых участников конфликта задержали и водворили в ИВС. Потерпевшие опасаются, что расследование могут затянуть, и просят обеспечить объективное рассмотрение дела.
В социальных сетях также распространяется информация о возможной принадлежности одного из задержанных к столичному бизнесу. Однако официального подтверждения этих сведений пока нет.