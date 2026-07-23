Ребенок поджег одежду в торговом центре: ответ милиции Балыкчи

В УВД Балыкчи прокомментировали инцидент, произошедший 21 июля в одном из торговых центров, где в результате действий ребенка с зажигалкой загорелась детская одежда.

Напомним, управляющий отделом одежды одного из крупных торговых центров города сообщил 24.kg, что прогуливающийся по рядам ребенок с помощью зажигалки поджег одежду. Продавец вовремя увидела задымление и огонь, в результате чего возгорание своевременно потушено.

По информации милиции, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть 21 июля. По предварительным данным, около 14.45 девятилетний мальчик, играя с зажигалкой возле стойки с детской одеждой, по неосторожности поджег две единицы товара.

Данный факт зарегистрирован в журнале учета информации ОВД Балыкчи, после чего начата доследственная проверка.

Сейчас, по данным милиции, продолжается доследственная проверка.