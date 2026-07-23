Сватьи устроили потасовку возле РОВД в селе Беловодском

В селе Беловодском Чуйской области произошел конфликт между сватьями. Видео с потасовкой распространилось в социальных сетях.

По данным ГУВД, инцидент произошел 21 июля на пересечении улиц Ломоносова и Ленина, где рядом находится здание Московского РОВД. Между женщинами, которые являются сватьями, возникла словесная перепалка, переросшая в конфликт.

Сообщается, что факт зарегистрировали в ОВД Московского района. Участницы сообщили, что взаимных претензий не имеют, и отказались от подачи письменных заявлений.

По итогам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом в отношении зачинщиков будут приняты меры по статье 126 «Мелкое хулиганство» УК КР.