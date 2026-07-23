18:50
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

Сватьи устроили потасовку возле РОВД в селе Беловодском

В селе Беловодском Чуйской области произошел конфликт между сватьями. Видео с потасовкой распространилось в социальных сетях.

По данным ГУВД, инцидент произошел 21 июля на пересечении улиц Ломоносова и Ленина, где рядом находится здание Московского РОВД. Между женщинами, которые являются сватьями, возникла словесная перепалка, переросшая в конфликт.

Сообщается, что факт зарегистрировали в ОВД Московского района. Участницы сообщили, что взаимных претензий не имеют, и отказались от подачи письменных заявлений.

По итогам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. При этом в отношении зачинщиков будут приняты меры по статье 126 «Мелкое хулиганство» УК КР.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382705/
просмотров: 5899
Версия для печати
Популярные новости
Незаконный вылов рыбы в&nbsp;водохранилище. Нарушителей оштрафовали Незаконный вылов рыбы в водохранилище. Нарушителей оштрафовали
Девушка заявила об&nbsp;изнасиловании в&nbsp;палатке на&nbsp;пляже Иссык-Куля Девушка заявила об изнасиловании в палатке на пляже Иссык-Куля
Убийство Салтанат Нукеновой. Бахытжан Байжанов освобожден и&nbsp;вернулся домой Убийство Салтанат Нукеновой. Бахытжан Байжанов освобожден и вернулся домой
В&nbsp;Бишкеке опечатали здание бизнес-центра &laquo;Аврора&raquo; В Бишкеке опечатали здание бизнес-центра «Аврора»
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026 Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллио...
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов
16:27
Лишен прав, но продолжал ездить. Кыргызстанца оштрафовали на 70 тысяч сомов