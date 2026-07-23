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Происшествия

В Токмоке мужчину поместили в ИВС после жалобы на семейное насилие

В Токмоке проводится проверка по факту домашнего насилия в отношении 27-летней женщины.

Как сообщили в ГУВД Чуйской области, 22 июля в Токмокское городское управление внутренних дел поступила информация о возможном факте семейного насилия в одном из домов на территории дачного массива «Строитель».

По данным милиции, в ходе проверки установлено, что 10 июля мужчина по имени А.С. ударил свою супругу А.А. чашкой для чая, в результате чего женщина получила телесные повреждения.

В ГУВД отметили, что сама женщина сообщила об отсутствии претензий к супругу. При этом в соответствии с требованиями законодательства ей был выдан охранный ордер.

Позже родственник женщины обратился в милицию с заявлением по факту насилия. На основании собранных материалов в отношении А.С. был составлен протокол по статье «Семейное насилие». Мужчину поместили в изолятор временного содержания.

В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза, также проводятся необходимые исследования для установления всех обстоятельств произошедшего. После получения заключения экспертов будет дана правовая оценка действиям мужчины и принято окончательное процессуальное решение.

Напомним, ранее родственники 27-летней жительницы Токмока заявили в соцсетях, что женщина на протяжении нескольких лет подвергается домашнему насилию со стороны мужа. По их словам, она воспитывает четверых детей и сейчас беременна пятым ребенком.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382700/
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