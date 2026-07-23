Пожар на складах Wildberries: компания начала перечислять средства селлерам

После пожара на складах компания Wildberries начала перечислять средства селлерам, чьи товары пострадали в Электростали.

В первую очередь поддержка коснется самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей — их более 88 тысяч. В течение суток деньги появятся на балансе продавцов.

Как сообщили в пресс-службе компании, работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Все наши организационные усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров.

«Но наши партнеры должны понимать, что с учетом перестройки логистических процессов в приоритете сборка покупательских заказов. Это важно для того, чтобы удовлетворить потребительский спрос», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по информации от администрации Кубани, после атаки на наш склад один человек погиб. «Семье погибшего тоже будет оказана помощь», — добавили в пресс-службе.

Напомним, 18 июля беспилотники атаковали логистические объекты Wildberries в Электростали Московской области и Котовске Тамбовской области. По данным МИД, среди пострадавших оказался один гражданин Кыргызстана, получивший легкое ранение.