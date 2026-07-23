18:50
USD 87.45
EUR 101.76
RUB 1.19
Происшествия

Пожар на складах Wildberries: компания начала перечислять средства селлерам

После пожара на складах компания Wildberries начала перечислять средства селлерам, чьи товары пострадали в Электростали.

В первую очередь поддержка коснется самых маленьких и наименее защищенных предпринимателей — их более 88 тысяч. В течение суток деньги появятся на балансе продавцов.

Как сообщили в пресс-службе компании, работа сервиса по вывозу товаров будет нормализована в течение суток. Все наши организационные усилия сейчас направлены на перераспределение товаров по складам для их более удобной оборачиваемости и экономической устойчивости наших партнеров.

«Но наши партнеры должны понимать, что с учетом перестройки логистических процессов в приоритете сборка покупательских заказов. Это важно для того, чтобы удовлетворить потребительский спрос», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что, по информации от администрации Кубани, после атаки на наш склад один человек погиб. «Семье погибшего тоже будет оказана помощь», — добавили в пресс-службе.

Напомним, 18 июля беспилотники атаковали логистические объекты Wildberries в Электростали Московской области и Котовске Тамбовской области. По данным МИД, среди пострадавших оказался один гражданин Кыргызстана, получивший легкое ранение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382698/
просмотров: 1468
Версия для печати
Материалы по теме
Более 141 тысячи человек эвакуировали из-за лесных пожаров во Франции
Пожар на складах Wildberries: 88 тысячам селлеров начали выплачивать компенсации
Украина атаковала склады Wildberries в Санкт-Петербурге и Ленинградской области
Wildberries warehouse fire in Krasnodar: No Kyrgyzstanis injured
Пожар на складах Wildberries в Краснодаре: пострадавших кыргызстанцев нет
Пожар на складах Wildberries: Минэкономики выясняет ущерб предпринимателей КР
В Краснодаре и Ставрополье атаковали склады Wildberries: ищут кыргызстанцев
В Балыкчи ребенок поджег одежду в торговом центре: пожара удалось избежать
Two Kyrgyzstanis in hospital after fires at Wildberries warehouses in Russia
Крупный пожар в центре села Кочкор. Горит коммерческий павильон
Популярные новости
Незаконный вылов рыбы в&nbsp;водохранилище. Нарушителей оштрафовали Незаконный вылов рыбы в водохранилище. Нарушителей оштрафовали
Девушка заявила об&nbsp;изнасиловании в&nbsp;палатке на&nbsp;пляже Иссык-Куля Девушка заявила об изнасиловании в палатке на пляже Иссык-Куля
Убийство Салтанат Нукеновой. Бахытжан Байжанов освобожден и&nbsp;вернулся домой Убийство Салтанат Нукеновой. Бахытжан Байжанов освобожден и вернулся домой
Сватьи устроили потасовку возле РОВД в&nbsp;селе Беловодском Сватьи устроили потасовку возле РОВД в селе Беловодском
Бизнес
Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС &laquo;Конур-Огуз&raquo; Госбанк развития профинансирует строительство малой ГЭС «Конур-Огуз»
Central Asia Capital перечислил налогов на&nbsp;полмиллиарда сомов Central Asia Capital перечислил налогов на полмиллиарда сомов
MBANK будет работать! Техническое обновление c&nbsp;31&nbsp;июля по&nbsp;3&nbsp;августа MBANK будет работать! Техническое обновление c 31 июля по 3 августа
Евразийский центр русского языка обучает детей с&nbsp;помощью современных технологий Евразийский центр русского языка обучает детей с помощью современных технологий
25 июля, суббота
18:24
Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллионов за победу на ЧМ-2026 Фискальные особенности. Испания заплатит США $15 миллио...
17:57
Могут уничтожить: ЮНЕСКО внесла в список шесть памятников Ближнего Востока
17:18
Кыргызстан закупает в 16,2 раза больше алкогольных напитков, чем продает
16:43
Мяч Диего Марадоны сдулся, но он подорожал до 10 миллионов долларов
16:27
Лишен прав, но продолжал ездить. Кыргызстанца оштрафовали на 70 тысяч сомов