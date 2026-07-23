Минприроды оштрафовало владельцев четырех теплоходов на Иссык-Куле

Инспекторы службы экологического и технического надзора при Минприроды проверили 14 теплоходов в Чолпон-Ате и Бостери на соблюдение требований законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха.

Во время рейда сотрудники службы выявили нарушения экологического законодательства. На четырех владельцев теплоходов составили административные протоколы. Каждого оштрафовали на 7,5 тысячи сомов.

В Минприроды сообщили, что такие проверки будут проводить регулярно для контроля за соблюдением экологического законодательства и охраны окружающей среды.