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Происшествия

Минприроды оштрафовало владельцев четырех теплоходов на Иссык-Куле

Инспекторы службы экологического и технического надзора при Минприроды проверили 14 теплоходов в Чолпон-Ате и Бостери на соблюдение требований законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха.

Во время рейда сотрудники службы выявили нарушения экологического законодательства. На четырех владельцев теплоходов составили административные протоколы. Каждого оштрафовали на 7,5 тысячи сомов.

В Минприроды сообщили, что такие проверки будут проводить регулярно для контроля за соблюдением экологического законодательства и охраны окружающей среды.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382690/
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