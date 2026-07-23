Атака на Иран. Китай готов сыграть конструктивную роль в восстановлении мира

Вооруженные силы Ирана в ходе вооруженного конфликта уничтожили расположенный в Объединенных Арабских Эмиратах крупный центр обработки данных, который, как утверждает Тегеран, использовался США, странами Европы и Израилем для контроля над Западно-Азиатским регионом. Об этом заявил официальный представитель армии ИРИ бригадный генерал Абольфазль Шекарчи.

Фото IRNA. Официальный представитель армии ИРИ бригадный генерал Абольфазль Шекарчи

По его словам, в Эмиратах более 20 лет создавался этот центр обработки данных при поддержке европейских государств, США и Израиля для установления контроля над всем регионом и частью мира, но эти усилия были сведены на нет.

Абольфазль Шекарчи добавил, что противник также понес значительные потери в военной инфраструктуре. «Они потеряли около 14 основных стратегических и 3 вспомогательные военные базы в регионе. В общей сложности потеряны 17 важнейших баз, инвестиции в которые осуществлялись на протяжении более чем пяти десятилетий», — сказал он.

Фото СМИ. Новый премьер-министр Великоборитании одобрил использование королевских баз для американских ударов по Ирану

Новый премьер-министр Великоборитании одобрил использование королевских баз для американских ударов по Ирану, сообщает CBS. Великобритания обозначила неминуемую резкую эскалацию на Ближнем Востоке, отмечается в публикации.

Фото из архива. Британия отозвала сотрудников посольства из Ирана «в связи с растущими рисками для безопасности в регионе»

Также Британия отозвала сотрудников посольства из Ирана «в связи с растущими рисками для безопасности в регионе».

Фото СМИ. После инцидента в Ормузском проливе два танкера развернулись и вернулись назад

Корпус стражей исламской революции сообщил о взрыве на одном из трех нефтяных танкеров, следовавших по маршруту к югу от Ормузского пролива. По данным иранских военных, после инцидента судно загорелось, а два других танкера развернулись и вернулись назад. Три танкера попытались пересечь заминированный участок пролива, один подорвался и загорелся, другие развернулись и уплыли.

В КСИР заявили, что Ормузский пролив находится под его контролем и «полностью закрыт» на период проведения США военных действий в регионе, предупредив, что ни одному танкеру не будет позволено войти в пролив или покинуть его без согласования с Ираном.

Ранее Центральное командование Соединенных Штатов сообщило, что американские военные нанесли удары по иранским военным объектам 12-ю ночь подряд.

Государственные СМИ Ирана сообщили рано утром в четверг, что обстрелу подверглись города Рамшир и Ахваз, а также провинция Бушер.

Любая агрессия в отношении ИРИ, в том числе удары по ее инфраструктуре, встретит решительный и мощный ответ, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, комментируя угрожающие высказывания американского президента Дональда Трампа.

Фото Reuters. Все большее количество судов в акватории Красного моря меняют свой маршрут по направлению к Суэцкому каналу на фоне морской блокады

Все большее количество судов в акватории Красного моря меняют свой маршрут по направлению к Суэцкому каналу на фоне морской блокады, введенной Вооруженными силами Йемена в отношении Саудовской Аравии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные сервисов отслеживания судов.

По данным агентства, перенаправление морского транспорта зафиксировано в связи с действиями йеменской армии, объявившей о блокировании морских путей против Саудовской Аравии.

Фото IRNA. Посол КНР в Иране Цзун Пэйу

Китай готов сыграть конструктивную роль в скорейшем восстановлении мира и стабильности в Ближневосточном регионе. Об этом заявил посол КНР в Тегеране Цзун Пэйу в статье, опубликованной агентством IRNA.

«Китай желает сыграть конструктивную роль в скорейшем возвращении мира и спокойствия на Ближний Восток», — отметил дипломат в публикации, приуроченной к 55-летию установления дипломатических отношений между Пекином и Тегераном, а также к 10-летию объявления о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.