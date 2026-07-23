Пожар на складах Wildberries в Краснодаре: пострадавших кыргызстанцев нет

В ночь на 22 июля в России беспилотными летательными аппаратами атакованы логистические центры Wildberries, расположенные в Краснодаре и Невинномысске (Ставропольский край).

По предварительной информации МИД Кыргызстана, полученной от руководства компании, а также представителей кыргызской диаспоры и соотечественников, работающих в указанных логистических центрах, граждан КР среди пострадавших нет.

Пресс-служба ведомства информирует, что посольство КР в РФ продолжает уточнять данные через компетентные органы России для их официального подтверждения. Диппредставительство также поддерживает постоянную связь с представителем кыргызской диаспоры в Краснодарском крае и продолжает мониторинг ситуации.

В связи с продолжающимися сообщениями об атаках с применением дронов в отдельных регионах РФ МИД рекомендует гражданам Кыргызстана соблюдать повышенные меры безопасности, руководствоваться сообщениями официальных органов на местах с учетом складывающейся обстановки в регионах пребывания.

В случаях, требующих незамедлительного получения консульско-правовой помощи, граждане Кыргызской Республики могут обратиться по следующим телефонам горячей линии:

посольство КР в Российской Федерации: +79252855047;

консульский департамент Министерства иностранных дел КР: +996999312002.

Напомним, 18 июля беспилотники также атаковали логистические объекты Wildberries в Электростали Московской области и Котовске Тамбовской области. По данным МИД, среди пострадавших оказался один гражданин Кыргызстана, получивший легкое ранение.