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Происшествия

Вблизи Нарына произошло землетрясение

Вблизи Нарына произошло землетрясение интенсивностью 3 балла. Такие данные приводятся Институтом сейсмологии Национальной академии наук Кыргызстана.

Подземные толчки зафиксированы накануне в 20.53.

Очаг землетрясения располагался на территории КР: в 7 километрах к северу от села Оттук, в 15 километрах к северо-востоку от села Джергетал, в 35 километрах к северо-западу от города Нарына, в 110 километрах к юго-западу от села Боконбаево.

Интенсивность толчков составила в селе Оттук около 3 баллов, в селе Джергетал — 2 балла.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382673/
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