Справлял нужду на улице. Троих иностранцев задержали, их выдворят из Кыргызстана

В Бишкеке задержали троих иностранных граждан, которые нарушили порядок, справляя естественную нужду и куря в общественном месте. После принятия процессуального решения их выдворят за пределы Кыргызстана.

По данным ГУВД столицы, 22 июля сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции установили личности и задержали иностранцев М.К., 1996 года рождения, Ч.Ш., 1984 года рождения, и Д.Г., 1988 года рождения.

Сообщается, что в отношении задержанных составили протоколы по статьям 126 «Мелкое хулиганство» и 83 «Курение в неустановленных местах» Кодекса о правонарушениях. До рассмотрения материалов они помещены в изолятор временного содержания Первомайского РУВД.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Пресс-служба ГУВД г.Бишкек (@guvd_bishkek)

Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео с инцидентом на пересечении улиц Логвиненко и Боконбаева, где мужчина справляет естественную нужду в общественном месте.