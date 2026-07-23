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Происшествия

Справлял нужду на улице. Троих иностранцев задержали, их выдворят из Кыргызстана

В Бишкеке задержали троих иностранных граждан, которые нарушили порядок, справляя естественную нужду и куря в общественном месте. После принятия процессуального решения их выдворят за пределы Кыргызстана.

По данным ГУВД столицы, 22 июля сотрудники службы по противодействию экстремизму и незаконной миграции установили личности и задержали иностранцев М.К., 1996 года рождения, Ч.Ш., 1984 года рождения, и Д.Г., 1988 года рождения.

Сообщается, что в отношении задержанных составили протоколы по статьям 126 «Мелкое хулиганство» и 83 «Курение в неустановленных местах» Кодекса о правонарушениях. До рассмотрения материалов они помещены в изолятор временного содержания Первомайского РУВД.

В милиции отметили, что после принятия процессуального решения иностранных граждан выдворят с территории КР.

Напомним, ранее в социальных сетях распространилось видео с инцидентом на пересечении улиц Логвиненко и Боконбаева, где мужчина справляет естественную нужду в общественном месте.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382671/
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