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Происшествия

Пожар на складах Wildberries: компания обещала компенсировать стоимость товаров

В пресс-службе Wildberries «пообещали произвести выплаты за товары, утраченные на поврежденных складах», сообщает «Осторожно, новости».

По какой методике будут рассчитываться выплаты и когда деньги будут перечислены, в компании не уточнили, но отметили, что это произойдет «в кратчайшие сроки».

Помимо этого, в Wildberries заявили о дополнительных мерах поддержки, таких как скидки на хранение товаров, отсрочки по погашению кредитов и сниженная стоимость логистики для продавцов.

Напомним, 18 июля беспилотники атаковали логистические объекты Wildberries в Электростали Московской области и Котовске Тамбовской области. По данным МИД, среди пострадавших оказался один гражданин Кыргызстана, получивший легкое ранение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/382669/
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