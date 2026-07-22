Пожар на складах Wildberries: компания обещала компенсировать стоимость товаров

В пресс-службе Wildberries «пообещали произвести выплаты за товары, утраченные на поврежденных складах», сообщает «Осторожно, новости».

По какой методике будут рассчитываться выплаты и когда деньги будут перечислены, в компании не уточнили, но отметили, что это произойдет «в кратчайшие сроки».

Помимо этого, в Wildberries заявили о дополнительных мерах поддержки, таких как скидки на хранение товаров, отсрочки по погашению кредитов и сниженная стоимость логистики для продавцов.

Напомним, 18 июля беспилотники атаковали логистические объекты Wildberries в Электростали Московской области и Котовске Тамбовской области. По данным МИД, среди пострадавших оказался один гражданин Кыргызстана, получивший легкое ранение.