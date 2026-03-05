12:34
Происшествия

Соболезнования после гибели детей при пожаре в Узгене выразил глава МЧС

Фото пресс-службы МЧС

В селе Мырза-Арык Узгенского района произошел трагический пожар, в результате которого погибли четверо детей. В связи с этим министр чрезвычайных ситуаций Урматбек Шамырканов выступил с обращением к гражданам. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Читайте по теме
Четверо детей погибли при пожаре в жилом доме в Узгенском районе

По словам министра, трагедия в Узгенском районе стала тяжелым ударом для всего общества. Он выразил глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших.

«Слова не могут облегчить такую ужасную утрату. Мы разделяем ваше горе и молимся о терпении», — говорится в обращении.

пресс-службы МЧС
Фото пресс-службы МЧС. Урматбек Шамырканов
В Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики отметили, что подобные трагедии происходили и ранее. Так, в прошлом году при пожаре в Оше погибли 34-летняя женщина и ее пятеро детей, два человека стали жертвами пожара в доме престарелых в Бишкеке.

Министр подчеркнул, что подобные случаи напоминают о серьезных последствиях несоблюдения правил пожарной безопасности.

МЧС призывает граждан внимательно относиться к использованию электрооборудования, не эксплуатировать неисправную или опасную проводку и соблюдать правила пожарной безопасности в домах.

«Пусть каждый из нас возьмет на себя ответственность за безопасность своей семьи и детей», — подчеркнул министр. 
