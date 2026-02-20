13:12
Глава 6-го управления ГКНБ по Бишкеку по прозвищу Грудак задержан за коррупцию

Военная прокуратура задержала руководителя 6-го управления Государственного комитета национальной безопасности по Бишкеку. По данным силовых структур, он подозревается в коррупции. Он известен под прозвищем Грудак.

Первомайский районный суд Бишкека постановил поместить А.Т. в изолятор временного содержания до 15 апреля. Мера пресечения выбрана с учетом материалов следствия. Известно, что он проходит по статье «Коррупция».

Расследование продолжается. Следственные органы устанавливают других лиц, которые могут быть причастны к коррупционной деятельности в структуре управления.
