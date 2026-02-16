21:43
Происшествия

Соцсети связывают «Эдунун кырк чоросу» с экс-руководством столичного УГКНБ

В социальных сетях распространяется информация о неформальной группе, которую пользователи называют «Эдунун кырк чоросу».

В публикациях приводятся списки прозвищ, предполагаемые связи и фотографии людей, которых авторы сообщений относят к этой структуре.

Согласно обсуждениям в интернете, название связывают с бывшим руководителем УГКНБ Бишкека Эльдаром Жакыпбековым.

Вместе с тем официальных подтверждении существования подобной структуры, ее статуса, состава либо характера деятельности на данный момент нет.

соцсети
Фото соцсети . Эдунун кырк чоросу

В различных публикациях упоминаются прозвища «Пито», «Вазелин», «Кошелек», «Пахта», «Сумбул ага», «Лизун» и другие. Авторы сообщений высказывают предположения о возможной принадлежности отдельных лиц к правоохранительным органам. Однако документально подтвержденной информации о том, кому именно принадлежат эти прозвища и имеют ли упоминаемые лица отношение к каким-либо ведомствам, не представлено.

В соцсетях также обсуждается использование подобных прозвищ, которые пользователи характеризуют как свойственные криминальной среде. При этом официальных комментариев со стороны компетентных органов пока не поступало.

На сегодняшний день достоверных и подтвержденных данных о роли упоминаемых лиц, их официальном статусе либо причастности к противоправным действиям не представлено. Информация основана на анализе публичных публикации в соцсетях.
