09:21
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Происшествия

Брат избил сестру в доме на Фучика в Бишкеке: его отправили в спецприемник

В УВД Ленинского района Бишкека через службу 102 поступило сообщение о семейном конфликте в доме на улице Фучика. Заявительница сообщила, что родной брат наносит ей побои. При этом она сказала, что он якобы является сотрудником милиции.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов. В следственную службу были доставлены гражданка Г.Д., 2004 года рождения, и гражданин К.Б., 1988 года рождения.

Информация зарегистрирована в АИС ЖУИ УВД Ленинского района, начата доследственная проверка.

Как пояснила заявительница, 12 февраля 2026 года около 19.30 между ней и братом произошел конфликт, в ходе которого он причинил ей телесные повреждения. Девушка обратилась с просьбой принять меры, однако от прохождения судебно-медицинской экспертизы отказалась.

По итогам проверки материалы переданы в Службу общественной безопасности. В отношении К.Б. составлен протокол по статье 70 Кодекса КР о правонарушениях («Семейное насилие»). В тот же день он был водворен в камеру временного содержания.

Решением Ленинского районного суда Бишкека мужчина арестован на трое суток с помещением в спецприемник СОБ ГУВД столицы. Также по результатам проверки выдан охранный ордер.

В милиции отдельно подчеркнули, что задержанный сотрудником правоохранительных органов не является.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361976/
просмотров: 129
Версия для печати
Материалы по теме
Второй этап каравана по профилактике насилия в отношении детей запущен в КР
Пять заявлений не помогли: в Бишкеке мужчина подозревается в истязании экс-жены
За год в Кыргызстане зафиксировано 30 фактов школьного рэкета
В Баткенской области задержаны подозреваемые в вымогательстве
В центре Бишкека нарушителей порядка задержали после резонансного видео
Рейд «Притон» в Бишкеке: в отношении секс-работниц составили протоколы
В Кара-Суу задержан мужчина, подозреваемый в убийстве родного брата
Ночной рейд в Бишкеке: выписаны штрафы за нарушение тишины, клубы под контролем
С младенцем на руках: в городе Ош задержаны супруги, воровавшие детские товары
В Бишкеке задержали 19-летнюю подозреваемую в серии краж в торговых центрах
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержан водитель с&nbsp;поддельным водительским удостоверением В Чуйской области задержан водитель с поддельным водительским удостоверением
Блогера задержали за&nbsp;распространение видеоматериалов негативного характера Блогера задержали за распространение видеоматериалов негативного характера
Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о&nbsp;задержании отца для допроса Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о задержании отца для допроса
Среди подписантов обращения, доставленных на&nbsp;допрос,&nbsp;&mdash; Жанторо Сатыбалдиев Среди подписантов обращения, доставленных на допрос, — Жанторо Сатыбалдиев
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
14 февраля, суббота
09:19
Кабмин обновляет правила защиты КР от завоза опасных инфекций Кабмин обновляет правила защиты КР от завоза опасных ин...
09:11
Брат избил сестру в доме на Фучика в Бишкеке: его отправили в спецприемник
09:09
В Бишкеке по камерам оштрафовали за выброс мусора на 17 тысяч сомов
09:05
Сенсация на Зимней Олимпиаде: золото завоевал фигурист из Казахстана
09:00
Температурные рекорды. Самым холодным 14 февраля в Бишкеке было в 1969 году
13 февраля, пятница
23:37
Forbes назвал локальные AI-супераппы главным трендом 2026 года
21:34
В Бишкеке устранили аварию на теплотрассе по улице 7 Апреля
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 февраля: дожди