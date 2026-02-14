Брат избил сестру в доме на Фучика в Бишкеке: его отправили в спецприемник

В УВД Ленинского района Бишкека через службу 102 поступило сообщение о семейном конфликте в доме на улице Фучика. Заявительница сообщила, что родной брат наносит ей побои. При этом она сказала, что он якобы является сотрудником милиции.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов. В следственную службу были доставлены гражданка Г.Д., 2004 года рождения, и гражданин К.Б., 1988 года рождения.

Информация зарегистрирована в АИС ЖУИ УВД Ленинского района, начата доследственная проверка.

Как пояснила заявительница, 12 февраля 2026 года около 19.30 между ней и братом произошел конфликт, в ходе которого он причинил ей телесные повреждения. Девушка обратилась с просьбой принять меры, однако от прохождения судебно-медицинской экспертизы отказалась.

По итогам проверки материалы переданы в Службу общественной безопасности. В отношении К.Б. составлен протокол по статье 70 Кодекса КР о правонарушениях («Семейное насилие»). В тот же день он был водворен в камеру временного содержания.

Решением Ленинского районного суда Бишкека мужчина арестован на трое суток с помещением в спецприемник СОБ ГУВД столицы. Также по результатам проверки выдан охранный ордер.

В милиции отдельно подчеркнули, что задержанный сотрудником правоохранительных органов не является.