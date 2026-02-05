20:25
Происшествия

Бывшего президента Нагорного Карабаха приговорили к пожизненному сроку

Бакинский военный суд огласил приговоры военно-политическим руководителям Нагорного Карабаха, которые были задержаны осенью 2023 года, пишет Meduza.

Бывшего президента Араика Арутюняна, который возглавлял Нагорно-Карабахскую республику с мая 2020 года по 1 сентября 2023-го, приговорили к пожизненному лишению свободы, как и запрашивало обвинение. Такие же сроки получили бывший командующий армией обороны непризнанной республики Левон Мнацаканян, его заместитель Давид Манукян и бывший глава МИД Нагорного Карабаха Давид Бабаян.

Еще двоих бывших президентов республики, Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна, приговорили к 20 годам лишения свободы.

Всего по делу проходят 15 человек. Власти Азербайджана обвинили их в ряде преступлений «против мира и человечности» — в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и других.
