Задержание владельца ломбардов: ГКНБ подозревает в соучастии адвоката

ГКНБ Кыргызстана сообщил о задержании адвоката Рустама Исаева, проходящего фигурантом в уголовном деле о мошенничестве и вымогательстве имущества в особо крупном размере.

Как уточняет ведомство, ранее по данному делу был задержан Манас Султанов, занимавшийся ломбардной и ростовщической деятельностью. Он предоставлял гражданам денежные средства под заведомо кабальные условия и чрезмерно высокие проценты, в результате чего потерпевшие фактически лишались возможности вернуть долги. По данным следствия, Султанов незаконно завладел движимым и недвижимым имуществом клиентов, оказывая на них психологическое давление и препятствуя обращению за защитой прав.

Следствием установлено, что адвокат Рустам Исаев выступал соучастником и пособником Султанова. Позиционируя себя его партнером, он участвовал в схеме запугивания и вымогательства у руководителей компаний «Эксперт Строй» и «Арз Девелопмент». Кроме того, используя юридические знания, Исаев содействовал незаконному ограничению прав собственности на ряд объектов строительства и лично угрожал представителям строительных компаний и дольщикам.

По данным ГКНБ, в результате действий Султанова и Исаева пострадали 89 дольщиков ЖК «Шелковый путь», сотрудники компаний-застройщиков, а также граждане, пользовавшиеся их ростовщическими услугами.

Собранные материалы были переданы в Генеральную прокуратуру. В отношении Рустама Исаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 41 и пункта 2 статьи 208 УК КР. 19 января сотрудники ГКНБ провели обыски и следственные мероприятия, после чего Исаев был задержан и помещен в ИВС. Расследование продолжается, выявляются другие причастные лица.

Ранее ГКНБ сообщал о пресечении задержании владельца сети ломбардов и крупного ростовщика С.М.А.. Отмечалось, что задержанный осуществлял в столице противоправную ломбардную и ростовщическую деятельность по извлечению незаконной прибыли за счет граждан, находящихся в затруднительном материальном положении.