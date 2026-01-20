17:33
USD 87.45
EUR 101.67
RUB 1.12
Происшествия

Задержание владельца ломбардов: ГКНБ подозревает в соучастии адвоката

ГКНБ Кыргызстана сообщил о задержании адвоката Рустама Исаева, проходящего фигурантом в уголовном деле о мошенничестве и вымогательстве имущества в особо крупном размере.

Как уточняет ведомство, ранее по данному делу был задержан Манас Султанов, занимавшийся ломбардной и ростовщической деятельностью. Он предоставлял гражданам денежные средства под заведомо кабальные условия и чрезмерно высокие проценты, в результате чего потерпевшие фактически лишались возможности вернуть долги. По данным следствия, Султанов незаконно завладел движимым и недвижимым имуществом клиентов, оказывая на них психологическое давление и препятствуя обращению за защитой прав.

Следствием установлено, что адвокат Рустам Исаев выступал соучастником и пособником Султанова. Позиционируя себя его партнером, он участвовал в схеме запугивания и вымогательства у руководителей компаний «Эксперт Строй» и «Арз Девелопмент». Кроме того, используя юридические знания, Исаев содействовал незаконному ограничению прав собственности на ряд объектов строительства и лично угрожал представителям строительных компаний и дольщикам.

По данным ГКНБ, в результате действий Султанова и Исаева пострадали 89 дольщиков ЖК «Шелковый путь», сотрудники компаний-застройщиков, а также граждане, пользовавшиеся их ростовщическими услугами.

Собранные материалы были переданы в Генеральную прокуратуру. В отношении Рустама Исаева возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 41 и пункта 2 статьи 208 УК КР. 19 января сотрудники ГКНБ провели обыски и следственные мероприятия, после чего Исаев был задержан и помещен в ИВС. Расследование продолжается, выявляются другие причастные лица.

Ранее ГКНБ сообщал о пресечении задержании владельца сети ломбардов и крупного ростовщика С.М.А.. Отмечалось, что задержанный осуществлял в столице противоправную ломбардную и ростовщическую деятельность по извлечению незаконной прибыли за счет граждан, находящихся в затруднительном материальном положении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/358605/
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
Земля, квартиры и долги: ГКНБ разоблачил масштабную схему обмана граждан
Камчыбек Ташиев потребовал проверить все ломбарды: Беспредела больше не будет
Защищать кыргызстанцев от финансового мошенничества будут МВД и TSARKA
Срыв поставок вооружения: ущерб Минобороны в сотни миллионов сомов возмещен
Следователь ОВД Жайылского района задержан за вымогательство 150 тысяч сомов
Камчыбек Ташиев принял сотрудников ГКНБ — победителей международного турнира
Обещал помощь в суде: задержан подозреваемый в мошенничестве на $25 тысяч
ГКНБ задержал бывшего вице-мэра Бишкека и чиновников по делу о мусорном полигоне
Выдавали себя за сотрудников МВД. В Бишкеке нашли подозреваемых в мошенничестве
В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Популярные новости
Пять метров снега и&nbsp;парализованный город: что происходит на&nbsp;Камчатке Пять метров снега и парализованный город: что происходит на Камчатке
В&nbsp;Бишкеке на&nbsp;пересечении улиц Байтика Баатыра и&nbsp;Медерова столкнулись автобусы В Бишкеке на пересечении улиц Байтика Баатыра и Медерова столкнулись автобусы
Учителя, избившего школьника в&nbsp;Бишкеке, доставили в&nbsp;милицию Учителя, избившего школьника в Бишкеке, доставили в милицию
На&nbsp;юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3&nbsp;балла На юге Кыргызстана произошло землетрясение силой 3 балла
Бизнес
Горы, Иссык-Куль и&nbsp;комфортный отдых: бронируйте отели от&nbsp;2&nbsp;тысяч 300 сомов Горы, Иссык-Куль и комфортный отдых: бронируйте отели от 2 тысяч 300 сомов
ОАО &laquo;Дос-Кредобанк&raquo; объявляет об&nbsp;открытии нового VIP-центра обслуживания ОАО «Дос-Кредобанк» объявляет об открытии нового VIP-центра обслуживания
&laquo;Банк Компаньон&raquo; продолжает вручать миллионы «Банк Компаньон» продолжает вручать миллионы
Медуслуги в&nbsp;Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR Медуслуги в Бишкеке стали доступнее: MegaPay запустил оплату ЦСМ через ELQR
20 января, вторник
17:23
Задержание владельца ломбардов: ГКНБ подозревает в соучастии адвоката Задержание владельца ломбардов: ГКНБ подозревает в соуч...
17:16
Бесплатная замена бессрочных водительских прав продлена на неопределенный период
17:13
Заместитель председателя поменялся в Национальном банке Кыргызстана
17:01
Экспорт Кыргызстана упал на 43,5 процента, внешняя торговля — на 11,2 процента
16:57
Гололед. С начала января в столичный травмпункт обратилось около 300 человек