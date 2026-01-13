11:27
Происшествия

Выдавали себя за сотрудников МВД. В Бишкеке нашли подозреваемых в мошенничестве

Фото МВД КР. Задержание подозреваемых в мошенничестве

В Бишкеке задержали мошенников, выдававших себя за сотрудников Министерства внутренних дел. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, в начале 2026 года в Службу внутренних расследований министерства обратился гражданин К.А. с просьбой наказать людей, которые обманным путем завладели его деньгами.

Он рассказал, что злоумышленники представились сотрудниками правоохранительных органов. Они пообещали «раскрыть уголовное дело в правильном направлении» и взяли за услуги $10 тысяч. Однако мошенники не выполнили обещание и отказались возвращать деньги.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 209 («Мошенничество») УК КР.

В ходе оперативных мероприятий оперативники задержали двоих подозреваемых: С.А., 1998 года рождения и С.М., 1976 года рождения. Позже милиционеры установили личность третьего соучастника — им оказался А.А., 1982 года рождения.

Выяснилось, что этот мужчина уже имеет судимость и находится в следственном изоляторе ГКНБ по другому делу о мошенничестве.

Следствие продолжается. МВД устанавливает возможную причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.
