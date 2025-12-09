В Индии подняли тревогу: рабочие жалуются на издевательства в Кыргызстане

Двенадцать рабочих из округа Пилибхит штата Уттар-Прадеш, по данным индийских СМИ, оказались в трудном положении в Кыргызстане и сообщают о жестоком обращении. Об этом пишет Times of India.

Как заявили в районной администрации, в Министерство внутренних дел штата направили подробный отчет с данными обо всех пострадавших. Документ должен стать основанием для начала процедуры возвращения граждан в Индию.

Родственники утверждают, что более 10 рабочих отправились в КР около трех месяцев назад. Семьи заявляют, что каждый из них заплатил местным агентам около $25 тысяч по «вводящим в заблуждение контрактам».

По словам родных, мужчин распределили по разным городам Кыргызстана, заставляют работать в тяжелых условиях, не обеспечивают достаточным питанием и не дают вернуться домой. Сообщается, что рабочих якобы «бьют и обращаются с ними хуже, чем с животными». Агентства, по данным семей, требуют дополнительно около $2 тысяч за их возвращение.

Рабочие отправляют родственникам видеосообщения с просьбами о спасении. Их семьи обратились в полицию и местные органы власти. На этой неделе родные встретились с окружным магистратом и начальником полиции.

Правоохранительные органы заявили, что дело передали следователю. По информации полиции, семьи подали жалобы на местную рекрутинговую фирму, которая могла отправить мужчин за границу под ложными обещаниями.