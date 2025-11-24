После массовой драки в городе Манасе задержали 22 подростка

В городе Манасе после массовой драки правоохранительные органы задержали 22 несовершеннолетних. Инцидент произошел в ночь на 19 ноября в микрорайоне «Спутник», где группа из 15-20 подростков бросала друг в друга камни и устроила беспорядки. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Джалал-Абадской области.
Звонок о конфликте поступил в дежурную часть Манасского РОВД. На место направили следственно-оперативную группу. Сотрудники милиции собрали необходимые материалы и изъяли видеозаписи.
По итогам проверки дело зарегистрировали в Едином реестре преступлений. Следственная служба Манасского РОВД возбудила уголовное дело по статье 280 «Хулиганство» УК КР.
В УВД отметили, что расследование продолжается под контролем руководства областной милиции.