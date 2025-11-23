Более пяти миллионов сомов лишилась жительница Токмока, поверив мошенникам

Более 5 миллионов сомов лишилась жительница Токмока, поверив мошенникам. Об этом сообщает ГУВД Чуйской области.

По данным ведомства, в милицию обратилась местная жительница К. А., 1971 года рождения, которая заявила, что стала жертвой мошенников после продажи квартиры.

По ее словам, неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов, связались с ней через WhatsApp и убедили перечислить более пяти миллионов сомов на якобы «безопасный» счет. После перевода мошенники исчезли.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 209-1 «Умышленная передача или продажа третьим лицам электронных средств платежа, кошелька виртуального актива и SIM-карты» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции установили и задержали двух причастных к преступлению — А. А., 2003 года рождения, и М. Б., 2005 года рождения. Они оформили банковскую карту и продали ее данные через Telegram. Эту карту мошенники использовали для получения денег потерпевшей.

Дропперы задержаны. Расследование продолжается.