Происшествия

В Агентстве госимущества выявлены нарушения почти на 1 миллиард сомов — аудит

Счетная палата провела аудит в Государственном агентстве по управлению государственным имуществом. Проверка охватила период с 1 января по 31 декабря 2024 года и направлена на анализ формирования доходной части республиканского бюджета и исполнения плановых показателей.

По данным ведомства, в результате аудита установлены действия, не соответствующие нормативным требованиям, на общую сумму 948,4 миллиона сомов.

Из них:

  • 32,2 миллиона сомов признаны прямыми финансовыми нарушениями;
  • около 2 миллионов восстановлено в ходе проверки;
  • по дивидендам зафиксирована задолженность на 37,4 миллиона сомов, включая 27,3 миллиона штрафных начислений;
  • при аренде госимущества обнаружены нарушения на 33,9 миллиона сомов, из которых 28,7 миллиона — недополученные доходы бюджета.

Отдельные материалы, требующие правовой оценки, переданы в Генеральную прокуратуру и ГКНБ.
