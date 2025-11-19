Опубликовано видео задержания руководства KAV&KEV. ГКНБ раскрыл подробности дела

ГКНБ Кыргызстана опубликовал видео задержания руководителя крестьянского хозяйства KAV&KEV и сообщил новые детали расследования, связанного с нарушениями в сфере продовольственной безопасности.

По данным ведомства, в ходе следственных мероприятий установлено, что гражданин К.А.В., возглавляющий хозяйство, привлекал к работе иностранцев без необходимых разрешительных, медицинских и миграционных документов. Рабочие изготавливали пищевую продукцию в антисанитарных условиях.

Кроме того, выявлены факты приклеивания на продукцию этикеток с недостоверными сроками изготовления, что создавало угрозу для потребителей.

17 ноября руководитель KAV&KEV задержан по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьями 168 (часть 2, пункт 3), 297 (часть 1) и 379 (часть 3) — организация незаконной миграции, подделка документов, создание опасности для потребителей. Он водворен в ИВС СИЗО ГКНБ.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.