В Ленинском районе Бишкека сотрудники милиции задержали мужчину после обращения его сожительницы. Об этом сообщает пресс-служба районного УВД.

По данным ведомства, гражданка Ш.М. попросила принять меры в отношении 37-летнего М.Н., который, по ее словам, неоднократно беспокоил ее и мешал спокойному проживанию.

Наряд милиции выехал по указанному адресу. Мужчина доставлен в отделение и помещен в изолятор временного содержания УВД Ленинского района.

По факту проводится проверка. Вопрос о дальнейших мерах будет решен в соответствии с законодательством Кыргызстана.