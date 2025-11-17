На Иссык-Куле убили мужчину. Причастные к убийству сотрудники милиции задержаны

В дежурную часть ОВД Иссык-Кульского района 15 ноября 2025 года поступило сообщение о том, что на территории одной из зон отдыха в селе Кара-Ой неизвестные лица причинили телесные повреждения гражданину Э.Б.. Об этом ИА «24.kg» сообщили в пресс-службе ОВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, следственно-оперативная группа незамедлительно выехала на место происшествия.

«Потерпевший был обнаружен с тяжелыми травмами и доставлен в районную больницу. По информации медицинских работников, в тот же день, примерно в 19.30, гражданин скончался от полученных травм. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками ОВД Иссык-Кульского района установлены и задержаны подозреваемые, среди которых двое сотрудников милиции:

• К.Ж., 1997 года рождения, сотрудник ОВД Иссык-Кульского района, старшина милиции;

• Р.С., 1997 года рождения, сотрудник ОБДД ОВД Иссык-Кульского района, сержант милиции;

• А.А., 1997 года рождения;

• К.М., 2005 года рождения.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 130 Уголовного кодекса Кыргызской Республики («Причинение тяжкого вреда здоровью»). Назначены судебно-медицинские экспертизы.

16 ноября 2025 года подозреваемые водворены в изолятор временного содержания на основании статей 96–97 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики. Ведется следствие.

Как рассказали ИА «24.kg» родные погибшего, их родственник Эрлан Батыралиев (погибший), 1980 года рождения, поехал на два дня на отдых в пансионат «Евразия».

«Они с другом искупались и уже собирались домой, когда на берег пришли местные ребята, они были пьяные на лошадях. Жезде родом из Оша, и он сделал тем замечание, что неправильно пачкать озеро, купая в нем лошадей. Группа нетрезвых лиц докопалась до него и начала избивать. Четверо избивали, двое держали его друга. Когда он пытался встать, напоследок один из нападавших стукнул его по голове. Эрлана Батыралиева еле донесли до коттеджа, где ему стало плохо. Его отвезли в больницу, где через полчаса он умер. Вскрытие показало, что он умер от удара в голову. У него была зафиксирована гематома, кровоизлияние мозга. На теле не было живого места. Такое преступление нельзя замалчивать. Мы просим, чтобы это дело взял на контроль сам глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Мы боимся, что виновные сотрудники милиции избегут должного наказания», — добавили они.

Родственники погибшего добавили, что 16 ноября сразу же обратился с заявлением в милицию отец Эрлана Батыралиева. По их данным, по горячим следам, были задержаны следующие лица: жители села Кара-Ой Жолдошбек Карпеков, Айбек Аманбеков, Мирлан Кадыркулов, Рысбек уулу Сагындык.