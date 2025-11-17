Опубликовано видео задержания участников драки под Константиновкой

В сети появилось видео задержания участников драки, произошедшей 15 ноября возле села Константиновка. Информацию подтвердили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Сообщение о массовой потасовке поступило в дежурную часть, после чего на место выехала следственно-оперативная группа. По данным милиции, конфликт вспыхнул между водителями двух компаний, занимавшихся перевозкой грузов. Спор из-за разъезда на узком участке дороги перерос в драку.

Один из участников — житель Бишкека К.А., 2005 года рождения, — обратился за медицинской помощью. Врачами предварительно диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушибы.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 280 УК КР («Хулиганство»). Все фигуранты доставлены в ГУВД для проведения следственных мероприятий.

ГУВД Чуйской области призывает граждан распространять только проверенную информацию и напоминает об ответственности за распространение ложных сведений.