Происшествия

Счетная палата Кыргызстана выявила серьезные нарушения на портале госзакупок

Счетная палата провела аудит портала государственных закупок Министерства финансов за 2024 год и выявила ряд серьезных нарушений, связанных с недостаточной координацией и обеспечением информационной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным аудита, при закупках из одного источника нередко использовались шаблоны документов прошлых лет, что снижало уровень конкуренции. Кроме того, взаимодействие между Государственным департаментом закупок, центром закупок и компанией «Инфосистемс» не было должным образом налажено.

В отчете также указаны проблемы с IT-обеспечением: нехватка специалистов, неправильное распределение прав доступа пользователей, недостаточная защищенность серверов и отсутствие тестирования планов аварийного восстановления.

Отдельно отмечено, что центр закупок не проводил мониторинг цен при закупках из одного источника, вследствие чего часть контрактов заключалась без конкурентных процедур.

Счетная палата рекомендовала создать координационный совет по государственным закупкам и IT-направлению, интегрировать портал с другими государственными системами, ввести электронный контроль всех этапов закупок и увеличить число IT-сотрудников.
