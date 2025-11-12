10:37
USD 87.45
EUR 101.04
RUB 1.08
Происшествия

На СЭЗ Бишкека выявлен факт незаконного трудоустройства 12 иностранных граждан

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимых мероприятий операции «Нелегал» на территории СЭЗ Бишкека установил факт незаконного трудоустройства 12 иностранных граждан.

Установлено, что указанные иностранцы пребывали на территории КР на основании туристической визы и осуществляли незаконную трудовую деятельность.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Иностранцы

Совместно с сотрудниками органов внутренних дел иностранные граждане оштрафованы за правонарушение статьи 431 части 1 КоП КР (Нарушение иностранными гражданами установленного порядка пребывания, правил осуществления трудовой деятельности в КР или транзитного проезда) на 66 тысяч сомов. Юридическое лицо, незаконно привлекшее иностранную рабочую силу, оштрафовано за правонарушение статьи 93 КоП КР (Нарушение правил привлечения и использования в КР иностранной рабочей силы) на 65 тысяч сомов.

ГКНБ КР предупреждает работодателей об ответственности за нарушение правил привлечения и использования в КР иностранной рабочей силы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/350555/
просмотров: 306
Версия для печати
Материалы по теме
Додика этапировали в Кыргызстан — ГКНБ в Турции задержало члена ОПГ
Государству возвращены незаконно приватизированные участки в Баткенском районе
ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики
Для работников проекта ж/д Китай — Кыргызстан — Узбекистан отменят ряд платежей
Форму ГКНБ обновят: оливковый цвет с васильковым околышем и эмблемой орла
Камчыбек Ташиев передал детскому медцентру оборудование на 35 миллионов сомов
В Бишкеке задержаны трое по делу о коррупционной схеме в ЦОН
Дело на 12 миллионов: в Таласе задержаны представители ТПП и бывшие чиновники
ГКНБ предложил закон: при угрозе нацбезопасности смогут отключать телефоны
Государству возвращена Беловодская нефтебаза «Кыргызмунайзат»
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области возбуждено уголовное дело за&nbsp;разжигание межнациональной розни В Чуйской области возбуждено уголовное дело за разжигание межнациональной розни
&laquo;Притон&raquo; в&nbsp;Бишкеке: 12&nbsp;женщин аморального поведения задержаны «Притон» в Бишкеке: 12 женщин аморального поведения задержаны
ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики ГКНБ задержал граждан Индии, распространяющих наркотики
В&nbsp;ГУВД опровергли сообщения о&nbsp;незаконном задержании семьи в&nbsp;Токмоке В ГУВД опровергли сообщения о незаконном задержании семьи в Токмоке
Бизнес
Акция: тур в&nbsp;Фукуок или iPhone 17&nbsp;Air за&nbsp;международные переводы Visa через BakAi Акция: тур в Фукуок или iPhone 17 Air за международные переводы Visa через BakAi
Royal Central Park Sales Academy&nbsp;&mdash; путь к&nbsp;формированию команды профессионалов Royal Central Park Sales Academy — путь к формированию команды профессионалов
MEGA дарит безлимитный интернет к&nbsp;маркетплейсам MEGA дарит безлимитный интернет к маркетплейсам
&laquo;Элкарт+&raquo;&nbsp;&mdash; с&nbsp;плюсами каждый день «Элкарт+» — с плюсами каждый день
12 ноября, среда
10:35
Додика этапировали в Кыргызстан — ГКНБ в Турции задержало члена ОПГ Додика этапировали в Кыргызстан — ГКНБ в Турции задержа...
10:34
В Грузии разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130
10:29
Завершена реконструкция четвертого гидроагрегата Токтогульской ГЭС
10:20
На зимний ОРТ зарегистрировано более 700 абитуриентов
10:18
Скандальный снос домов в Кок-Жаре — государству вернули землю