На СЭЗ Бишкека выявлен факт незаконного трудоустройства 12 иностранных граждан

ГКНБ Кыргызской Республики в рамках проводимых мероприятий операции «Нелегал» на территории СЭЗ Бишкека установил факт незаконного трудоустройства 12 иностранных граждан.

Установлено, что указанные иностранцы пребывали на территории КР на основании туристической визы и осуществляли незаконную трудовую деятельность.

Фото ГКНБ. Иностранцы

Совместно с сотрудниками органов внутренних дел иностранные граждане оштрафованы за правонарушение статьи 431 части 1 КоП КР (Нарушение иностранными гражданами установленного порядка пребывания, правил осуществления трудовой деятельности в КР или транзитного проезда) на 66 тысяч сомов. Юридическое лицо, незаконно привлекшее иностранную рабочую силу, оштрафовано за правонарушение статьи 93 КоП КР (Нарушение правил привлечения и использования в КР иностранной рабочей силы) на 65 тысяч сомов.

ГКНБ КР предупреждает работодателей об ответственности за нарушение правил привлечения и использования в КР иностранной рабочей силы.